Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії

Сьогодні, 21 вересня, лідер країни агресора Володимир Путін РФ оголосив про часткову мобілізацію.

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Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Так, у Росії вже не вистачає окупантів для війни в Україні, тому від сьогодні оголошується часткова мобілізація.

Путін заявив, що указ про це підписав і всі заходи з мобілізації розпочнуться сьогодні.

Призиву на військову службу підлягатимуть лише ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах армії, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Також перед відправкою мобілізовані обов'язково проходитимуть додаткову військову підготовку.

Також Путін пообіцяв забезпечити безпечне проведення так званих "референдумів" на окупованих українських територіях. Забувши про те, що це є територія України, Путін заявив, що це "історичні землі Новоросії" і рішення перейти до складу Росії він підтримує.

Лідер країни-агресора знову почав скиглити про те, що Захід хоче послабити, роз'єднати та знищити РФ, щоб вона розпалася на безліч ворогуючих областей.

Кремлівський диктатор як завжди почав виправдовувати свій напад на Україну, знову заявляючи, що рішення про попереджувальну операцію було необхідне.

Путін також дав зрозуміти, що Росія може застосувати ядерну зброю "при загрозі своєї територіальної цілісності".

Зазначимо, окупаційні структури Росії, що діють на території України, 20 вересня ухвалили рішення щодо проведення 23-27 вересня "референдумів" про входження відповідних регіонів до складу РФ.

Нагадаємо, 20 вересня Державна Дума Росії прийняла ряд поправок в кримінальний кодекс, котрі вводять туди поняття “мобілізація” та воєнний час, а також вводять покарання за “добровільну здачу в полон” та “відмову від заключення конракту”.