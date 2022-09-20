Російська Держдума ввела в кримінальний кодекс поняття "мобілізація" та "військовий час"

Державна Дума Росії прийняла ряд поправок в кримінальний кодекс, котрі вводять туди поняття “мобілізація” та воєнний час, а також вводять покарання за “добровільну здачу в полон” та “відмову від заключення конракту”. Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА".

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Так, після введених правок, обтяжливою обставиною при злочинах проти військової служби вважатиметься, якщо вони скоєні не лише в умовах збройного конфлікту чи воєнних дій, а й "у період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час".

Також посилюється відповідальність за невиконання військового наказу, опір начальнику військової служби, самовільне залишення місця служби, дезертирство, ухилення від служби, порушення правил служби, втрату військового майна, якщо вони скоєні "в період військового стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту чи ведення бойових дій". А покликані на військові збори із запасу нестимуть кримінальну відповідальність за неявку або самовільне залишення місця служби нарівні з контрактниками.

За новим російським законодавством вводиться кримінальна відповідальність тим, хто добровільно здавася в полон (від 3 до 10 років) та кримінальна відповідальність за мародерство (до 15 років).

Крім цього вводиться кримінальна відповідальність за повторне порушення умов контракту з держоборонзамовлення - від 4 до 8 років колонії, а якщо не виконано завдання або збиток склав не менше 5 млн рублів - на строк від 5 до 10 років, а також кримінальна відповідальність за повторну відмову від укладання контракту з держоборонзамовлення (від 4 до 8 років).

Нагадаємо, після вдалого контрнаступу Збройних сил України на Харківщині Росія вперше з початку повномасштабної війни визнала свою поразку на полі бою. Водночас в частинах і з’єднаннях, які перебувають на території РФ, скасовують заплановані відправки особового складу в Україну. Причина – масова відмова від участі в бойових діях