Российская Госдума ввела в уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время"

Государственная Дума России приняла ряд поправок в Уголовный кодекс, которые вводят туда понятие "мобилизация" и военное время, а также вводят наказание за "добровольную сдачу в плен" и "отказ от заключения конракта". Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА".

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Так, после введенных правок, обременительным обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и "в период мобилизации или военного положения в военное время".

Также усиливается ответственность за неисполнение военного приказа, сопротивление начальнику военной службы, самовольное уход от службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены "в период военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта или ведение боевых действий". А призванные на военные сборы по запасу будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.

По новому российскому законодательству вводится уголовная ответственность тем, кто добровольно сдается в плен (от 3 до 10 лет) и уголовная ответственность за мародерство (до 15 лет).

Помимо этого вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу – от 4 до 8 лет колонии, а если не выполнено нанесение или ущерб составил не менее 5 млн рублей – на срок от 5 до 10 лет, а также уголовная ответственность за повторный отказ от заключение контракта по гособоронзаказу (от 4 до 8 лет).

Напомним, после удачного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области Россия впервые с начала полномасштабной войны признала свое поражение на поле боя. В то же время, в частях и соединениях, находящихся на территории РФ, отменяют запланированные отправки личного состава в Украину. Причина – массовый отказ от участия в боевых действиях