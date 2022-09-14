Росія вперше визнала свою поразку на полі бою, пропагандисти намагаються "відбілити" Путіна, - ISW

Росія вперше з початку повномасштабної війни визнала свою поразку на полі бою — це відрізняється від попередніх повідомлень про "жест доброї волі" та зміну пріоритетів. Кремль намагається зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку і втрату майже всієї окупованої Харківської області.

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Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Офіційні особи Кремля та пропагандисти активно обговорюють причини поразки РФ у Харківській області", - зазначають у ISW.

Аналітики підкреслюють, що у Кремлі вперше визнали поразку у розпочатій 24 лютого війні та нагадують, що росіяни подавали відступ від Києва як рішення поставити пріоритетом "звільнення" Донбасу, а вихід з острова Зміїний - як "жест доброї волі".

У ISW вважають, що визнання Кремлем поразки є частиною спроб пом'якшити та направити критику на Міноборони РФ та військове командування, а не на лідера країни-агресора Володимира Путіна.

Саме тому пропагандистські ЗМІ намагаються хоч якось зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку та критикуюють оборонне відомство за недостатню обізнаність щодо обстановки на Харківщині.

"Визнання поразки під Харковом показує, що Путін готовий і здатний визнати навіть поразку Росії, принаймні за деяких обставин, і зосередитися на тому, щоб зняти з себе провину", - пояснюють аналітики ISW.

Там також зазначають, що російська влада наразі не вдається до загальної мобілізації, проте робить усе, щоб її активізувати. Зокрема,у Держдумі навіть готують спеціальний законопроєкт про спрощення доставки повісток військовозобов’язаним, що дозволить військкоматам відправляти повістки поштою, а не пред'являти особисто, і зобов'яже чоловіків з'являтися в призовний пункт навіть якщо повістку не отримали.

Проте, на думку аналітиків, ніщо в цьому законопроєкті не говорить про те, що Путін готується віддати наказ про загальну мобілізацію.

Нагадаємо, на Харківщині в ході контрнаступу ЗСУ звільнено більше 300 населених пунктів.

Також ЗСУ практично повністю розбили підрозділ армії РФ, призначений для оборони Москви.