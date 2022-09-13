ЗСУ практично повністю розбили підрозділ армії РФ, призначений для оборони Москви — британська розвідка

Збройні сили України майже повністю знищили 1-шу гвардійську танкову армію ЗС РФ (1 ГТА), яка підпорядковувался Західному військовому округу (ЗВО). Підрозділ поніс великі втрати під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області, тепер для відновлення військового потенціалу знадобляться роки.

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Про це йдеться в зведенні розвідки Міністерства оборони Великобританії за останню добу, 12 вересня.

За даними оборонного відомства, цей підрозділ готували для проведення контрудару у разі війни з НАТО та призначався він для оборони Москви.

Частини російських військ, виведених з Харківської області за 6-13 вересня, належали до 1 ГТА. Вони зазнали тяжких втрат на початку війни та при контрнаступі ЗСУ на Харківщині. Тепер вони витратять роки для відновлення потенціалу.

Загалом, з 6 по 11 вересня Збройні сили України ліквідували 2850 окупантів та 590 одиниць техніки, вартість якої перевищує $670 млн. Значну частину техніки знищили в ході контрнаступу, зокрема, на Харківському напрямку.

У Харківській області ЗСУ ліквідували винищувач-бомбардувальник Су-34 ($36 млн) та контрбатарейну радіолокаційну систему "Зоопарк-1М" ($25 млн).

В ході успішного наступу ЗСУ вже вийшли до держкордону з РФ на окремих ділянках фронту в Харківській області.