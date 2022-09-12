ЗСУ звільнили близько 500 кв км на півдні, - Гуменюк

Збройні сили України під час контрнаступу на півдні звільнили від окупантів щонайменше п’ять населених пунктів.

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Про це повідомила речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу в медіацентрі "Укрінформ".

"Наші успіхи протягом останніх двох тижнів є досить переконливими. Ми просунулися на різних ділянках від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Маємо звільнені площі – близько 500 квадратних кілометрів. Можемо проголосити, що населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий ставок і Миролюбівка на сьогодні вже звільнені", - каже вона.

Гуменюк додала, що окупанти посилюють фільтраційні заходи, зокрема навоколо Херсона, беруть місто "в облогу" кільцем блокпостів та патрулів. ЗСУ тримають від вогневим контролем цю територію.

Нагадаємо, що ЗСУ вийшли до держкордону з РФ на окремих ділянках фронту в Харківській області.