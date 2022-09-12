ВСУ освободили около 500 кв км на юге, - Гуменюк

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на юге освободили от оккупантов не менее пяти населенных пунктов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга в медиацентре "Укринформ".

"Наши успехи в течение последних двух недель достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров. Есть освобожденные площади - около 500 квадратных километров. Можем сообщить, что населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка на сегодня уже освобождены", - говорит она.

Гуменюк добавила, что оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия, в частности вокруг Херсона, осаждают "кольцом" блокпостов и патрулей. ВСУ держат от огневого контроля эту территорию.

Напомним, что ВСУ вышли в госграницу из РФ на отдельных участках фронта в Харьковской области.