ЗСУ вийшли до держкордону з РФ на окремих ділянках фронту в Харківській області

Збройні сили Україні в ході успішного контрнаступу на Харківському напрямку дійшли до державного кордону з Російською Федерацією на окремих ділянках фронту та закріплюються на зайнятих позиціях.

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Про це 12 вересня повідомивголова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію РФ", — розповів Синєгубов.

Він додав, що вчора, 11 вересня, росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня Збройні сили Україні звільнили понад 2 тисячі квадратних кілометрів української території від окупантів.

Зокрема, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор. До цього, 8 вересня, стало відомо, що ЗСУ звільнили від російських окупантів Балаклію Харківської області.