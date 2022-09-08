Зеленський підтвердив звільнення ЗСУ Балаклії

Президент Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому до нього звертається військовий, звітуючи з-під прапору України на даху будівлі Балаклійської міської ради Харківської області про виконання наказу й звільнення міста. За словами військового, воно було записане 8 вересня о 16:00.

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"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!" - відреагував глава держави.

Нагадаємо, що за даними останнього звіту аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України просунулися під Балаклією вже на 20 кілометрів углиб російських позицій.

Зазначимо також, що протягом дня в українських Telegram-каналах розповсюдилися, зокрема, відео підняття українських прапорів у селах Борщівка та Байрак, що поряд з Балаклією.

Напередодні ж у вечірньому відеозверненні Зеленський заявляв про певні успіхи українських військових у Харківській області, але казав, що ще не час офіційно називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор.

Натомість він подякував 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді та 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань. Крім цього, він дякував 406-й окремій артилерійській бригаді за "надзвичайно успішні влучання в районах зосередження окупантів на півдні нашої країни" та 60-й окремій піхотній бригаді, "яка послідовно просуває наші позиції".