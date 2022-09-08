ЗСУ під Балаклією просунулися на 20 кілометрів углиб російських позицій, - ISW

Збройні сили України, скориставшись передислокацією армії РФ, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма та просунулися як мінімум на 20 км і відвоювали приблизно 400 квадратних км окупованої території Харківщини.

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Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили, ймовірно, використали тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області, відвоювавши приблизно 400 квадратних кілометрів території", - зазначають аналітики.

Вони підкреслюють, що ЗСУ на південному сході Харківської області, ймовірно, використовують перекидання російських військ на південь для проведення "авантюристичного, але дуже ефективного контрнаступу на північний захід від Ізюму".

Також експерти вважають, що українські сили використали тактичну раптовість, щоб перерізати шляхи постачання армії РФ у районі Куп’янська та Ізюма.

"Російські блогери використовували переважно панікуючий і пригнічений тон, визнавали значні досягнення України та стверджували, що український контрнаступ на півдні може відвертати увагу від поточних дій у Харківській області, які вони називають основним українським зусиллям. Рівень шоку та відверте обговорення українських успіхів російськими блогерами говорить про масштаби несподіванки, досягнутої українськими військами, що, ймовірно, успішно деморалізує російські сили", – йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, що російське угруповання в цьому районі, ймовірно, було недостатньо укомплектоване через попередні розгортання російських військ для захоплення решти Донецької області і підтримки південного напрямку.