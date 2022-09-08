ВСУ под Балаклеей продвинулись на 20 километров вглубь российских позиций, - ISW

Вооруженные силы Украины, воспользовавшись передислокацией армии РФ, провели эффективное контрнаступление северо-западнее Изюма и продвинулись как минимум на 20 км и отвоевали примерно 400 квадратных км оккупированной территории Харьковщины.

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Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться по меньшей мере на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что ВСУ на юго-востоке Харьковской области, вероятно, используют переброску российских войск на юг для проведения "авантюристического, но очень эффективного контрнаступления северо-западнее Изюма".

Также эксперты считают, что украинские силы использовали тактическую внезапность, чтобы перерезать пути снабжения армии РФ в районе Купянска и Изюма.

"Российские блоггеры использовали преимущественно паникующий и подавленный тон, признавали значительные достижения Украины и утверждали, что украинское контрнаступление на юге может отвлекать внимание от текущих действий в Харьковской области, которые они называют основным украинским усилием. Уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими блоггерами говорит о масштабы неожиданности, достигнутой украинскими войсками, что, вероятно, успешно деморализует российские силы", – говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что российская группировка в этом районе, вероятно, была недостаточно укомплектована из-за предварительных развертываний российских войск для захвата остальной части Донецкой области и поддержки южного направления.