Зеленский подтвердил освобождение ВСУ Балаклеи

Президент Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором к нему обращается военный, отчитываясь под флагом Украины на крыше здания Балаклейского городского совета Харьковской области о выполнении приказа и освобождения города. По словам военного, оно было записано 8 сентября в 16:00.

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"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе! Слава Украине!" – отреагировал глава государства.

Напомним, что по данным последнего отчета аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины продвинулись под Балаклеей уже на 20 километров вглубь российских позиций.

Отметим также, что в течение дня в украинских Telegram-каналах распространились, в частности, видео поднятия украинских флагов в селах Борщевка и Байрак рядом с Балаклеей.

Накануне в вечернем видеообращении Зеленский заявлял об определенных успехах украинских военных в Харьковской области, но говорил, что еще не время официально называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг.

При это он поблагодарил 25-ю воздушно-десантную бригаду, 92-ю отдельную механизированную бригаду и 80-ю десантно-штурмовую бригаду за храбрость и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач. Кроме этого, он благодарил 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду за "чрезвычайно успешные попадания в районах сосредоточения оккупантов на юге нашей страны" и 60-ю отдельную пехотную бригаду, "последовательно продвигающую наши позиции".

В новом же видеообращении от 8 сентября президент сообщил, что провел черновое заседание Ставки верховного главнокомандующего, прежде всего по вопросу активных действий на передовой.

"В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам, спецслужбам за каждый украинский флаг, который установлен в эти дни", - сказал он.

На заседании были заслушаны доклады командующих оперативными направлениями. По словам Зеленского, на этот счет "есть определенные решения". Он заверил, что Ставка продолжит работать в формате довольно частых заседаний и совещаний, "чтобы наши командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях" и чтобы ВСУ, разведка и весь сектор обороны и безопасности получали все необходимые ресурсы для эффективной обороны Украины и изгнания оккупантов.

"Особенно хочу поблагодарить сегодня бойцов 115-й отдельной бригады теробороны Оперативного командования "Север", отличившихся храбростью и нужными Украине результатами в боях в феврале-марте, когда останавливали продвижение врага, и которые и сейчас продолжают защищать наше государство на Северном направлении", – добавил он.

Также президент поблагодарил бойцов 117-й отдельной бригады терробороны, действующих на направлении Суджа – Сумы, и 1-ю танковую бригаду, которая "крепко держит позиции" в направлении Гомель – Городня.