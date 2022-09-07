Война не закончится в 2022 году, а в следующем ожидается повторное наступление РФ на Киев, - Залужный

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже сейчас рассматривает перспективы ведения боевых действий на следующий год, ведь очевидно, что война не завершится в 2022 году. При этом не исключается, что враг возобновит наступления на направлениях, где боевые действия завершились весной.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в общей статье для "Укринфора" написали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант, первый заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский.

"Не исключено из повестки дня и возвращение к замыслу захватить Киев и угроза повторного развертывания боевых действий с территории Республики Беларусь", - говорится в статье.

2023 год станет важным этапом в войне. В следующем году, как отмечают генералы, Украина должна нанести несколько последовательных контрударов, но война не остановится, даже если Россия потеряет контроль над оккупированным Крымом.

Ключевое значение для хода войны будет иметь возможность ВСУ наносить удары по военным целям на территории России. Генералы не берутся прогнозировать сроки завершения даже активной фазы войны, но отмечают, что боевые действия не завершатся в этом году.

"Отдельно стоит вопрос продолжительности указанного конфликта. Ведь ни в одном представлении он уже не укладывается ни в рамки анонсированного российского "блицкрига", ни в продолжительность активных фаз боевых действий в войнах начала 21-го столетия. В любом случае, продолжительность войны уже измеряется месяцами. И существуют все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные границы 2022 года", - резюмируется в статье.

Известно, что на седьмой месяц полномасштабной войны оккупанты потеряли возможность подтягивать резервы на Херсонское направление, потому что их логистика взорвана благодаря украинской армии. При этом ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Украинские военные прорвали первую линию обороны российско-оккупационных войск в Херсонской области.

Кроме того, несмотря на то, что враг концентрирует наибольшие силы на Донбассе, в Луганской области украинские военные смогли продвинуться на несколько сот метров вглубь.