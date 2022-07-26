ВСУ с помощью HIMARS ликвидировали двух лучших российских пилотов - СМИ

Американская реактивная артиллерийская система HIMARS помогает украинским защитникам еще активнее уничтожать российские элитные войска. В частности, с помощью HIMARS ВСУ ликвидировали двух российских пилотов, считавшихся в РФ одними из лучших. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Речь идет о Максиме Мотьомине, 41-летнем летчике-истребителе, который погиб 8 июля в результате обстрела кортежа в Донецкой области. Предварительно известно, что тогда ВСУ применяли именно HIMARS.

От этого же оружия погиб 54-летний полковник Анатолий Стасюкевич, пилот истребителя, считавшийся представителем российской военной элиты. Благодаря HIMARS ВСУ получили возможность наносить точные удары по скоплению личного состава противника и командным пунктам.

В результате, защитники Украины ликвидировали десятки российских офицеров. ВСУ активно уничтожают захватчиков на юге страны, также в последнее время сообщается о ликвидации пунктов базировок личного состава ВС РФ в Луганской области.

ВС РФ обустроили командный пункт оккупационного военного подразделения в гостинице в городе Хрустальный Луганской области. В ночь на 25 июля ВСУ атаковали эту позицию захватчиков, ликвидировав около 100 российских военных.

Кроме того, 24 июля вблизи Лисичанска под смертельный огонь Вооруженных сил Украины попал ОМОН из Сахалина. В частности, в Кадиевке разрушена казарма с военными. Тогда было уничтожено не менее 12 спецназовцев врага