ВСУ атаковали казармы оккупантов в Лисичанске

Украинские военные нанесли удар по казармам российских захватчиков в Лисичанске Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Предварительно известно, что в результате атаки были ликвидированы 12 российских военных.

"ВСУ благодарят добрых людей за информацию", - отметил Гайдай.

Напомним, что ВС РФ также обустроили командный пункт оккупационного военного подразделения в гостинице в городе Хрустальный Луганской области. В ночь на 25 июля ВСУ атаковали эту позицию захватчиков, ликвидировав около 100 российских военных.

Кроме того, 24 июля вблизи Лисичанска под смертельный огонь Вооруженных сил Украины попал ОМОН из Сахалина. В частности, в Кадиевке разрушена казарма с военными. Тогда было уничтожено не менее 12 спецназовцев врага