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ВСУ атаковали казармы оккупантов в Лисичанске
Украинские военные нанесли удар по казармам российских захватчиков в Лисичанске Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Предварительно известно, что в результате атаки были ликвидированы 12 российских военных.
"ВСУ благодарят добрых людей за информацию", - отметил Гайдай.
Напомним, что ВС РФ также обустроили командный пункт оккупационного военного подразделения в гостинице в городе Хрустальный Луганской области. В ночь на 25 июля ВСУ атаковали эту позицию захватчиков, ликвидировав около 100 российских военных.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, 24 июля вблизи Лисичанска под смертельный огонь Вооруженных сил Украины попал ОМОН из Сахалина. В частности, в Кадиевке разрушена казарма с военными. Тогда было уничтожено не менее 12 спецназовцев врага