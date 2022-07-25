ВСУ ликвидировали 100 оккупантов одним ударом по базе россиян в Луганской области

ВС РФ обустроили командный пункт оккупационного военного подразделения в отеле в городе Хрустальный Луганской области. В ночь на 25 июля ВСУ атаковали эту позицию захватчиков, ликвидировав около 100 российских военных.

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Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на свои источники в стратегическом командовании ВСУ.

"ВСУ ликвидировали около 100 оккупантов одним ударом по российской базе в Хрустальном. Врага на украинской земле может ожидать только одно - ликвидация. Это еще раз доказали наши воины", - написал Гайдай.

К концу июля общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 39 000 человек. При этом данные регулярно обновляются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, чтобы скрыть реальное количество потерь среди личного состава армии страны-агрессора РФ, кафиры регулярно сжигают тела убитых военных.