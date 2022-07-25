- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
ВСУ ликвидировали 100 оккупантов одним ударом по базе россиян в Луганской области
ВС РФ обустроили командный пункт оккупационного военного подразделения в отеле в городе Хрустальный Луганской области. В ночь на 25 июля ВСУ атаковали эту позицию захватчиков, ликвидировав около 100 российских военных.
Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на свои источники в стратегическом командовании ВСУ.
"ВСУ ликвидировали около 100 оккупантов одним ударом по российской базе в Хрустальном. Врага на украинской земле может ожидать только одно - ликвидация. Это еще раз доказали наши воины", - написал Гайдай.
К концу июля общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 39 000 человек. При этом данные регулярно обновляются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, чтобы скрыть реальное количество потерь среди личного состава армии страны-агрессора РФ, кафиры регулярно сжигают тела убитых военных.