Украинские военные сбили российский Су-25

Подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины 25 июля ликвидировали очередной российский Су-25 (Грач).

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Об этом в Facebook сообщило командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Обещаем и в дальнейшем исправно уничтожать оккупантов! Победа будет за нами! Верьте в ВСУ! Мы не подведем! ", - написала пресс-служба командования.

Су-25 – одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий, а также уничтожения объектов с заданными координатами. Стоимость такого самолета составляет 11 млн дол.

Напомним, ранее зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ сбили российский истребитель Су-34 в районе Изюма в Харьковской области. Два российских самолета атаковали позиции украинских военных в Харьковской области.

После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а второй задержался и был сбит.