ВСУ сбили в Киевской области российскую ракету: обломки упали в поле

Воздушные силы Украины вечером, 15 июля, в небе Белоцерковского района Киевской области сбили ракету россиян. Обломки упали в поле.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Сегодня вечером в небе Белоцерковского района Воздушными силами Украины была сбита вражеская ракета. Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы", – говорится в сообщении.

Глава ОВА также призвал всех жителей Киевской области оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и не игнорировать опасность.

Напомним, российские военные вечером, 15 июля, нанесли ракетный удар по Днепру. В городе было слышно несколько мощных взрывов. Под обстрел также попал и Кременчуг.