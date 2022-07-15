Россияне нанесли ракетный удар по Днепру: в городе прогремело несколько взрывов

Российские военные вечером, 15 июля, нанесли ракетный удар по Днепру. В городе было слышно несколько мощных взрывов.

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Об этом сообщил заместителя местного главы Михаил Лысенко.

"В результате ракетной атаки на город Днепр, некоторое время могут иметь место перебои с поставкой воды. Полные ванны водой набирать не надо. Мы уже работаем", - говорится в сообщении.

Также в местных Telegram-каналах публикуют последствия прилетов. На месте ракетного удара возник пожар, в том числе горят автомобили.

В частности, вследствие ракетных обстрелов оккупантов погибли три человека, ранены еще 15 граждан.

"У нас "прилеты" по Днепру. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни 3-х человек, еще 15 ранены", - написал глава областной военной администрации Резниченко.

Он отметил, что масштабы разрушений выясняются.

Напомним, в городе Кременчуг Полтавской области вечером, 15 июня, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.