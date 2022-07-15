- Тип
- Обновлено
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне нанесли ракетный удар по Днепру: в городе прогремело несколько взрывов
Российские военные вечером, 15 июля, нанесли ракетный удар по Днепру. В городе было слышно несколько мощных взрывов.
Об этом сообщил заместителя местного главы Михаил Лысенко.
"В результате ракетной атаки на город Днепр, некоторое время могут иметь место перебои с поставкой воды. Полные ванны водой набирать не надо. Мы уже работаем", - говорится в сообщении.
Также в местных Telegram-каналах публикуют последствия прилетов. На месте ракетного удара возник пожар, в том числе горят автомобили.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, вследствие ракетных обстрелов оккупантов погибли три человека, ранены еще 15 граждан.
"У нас "прилеты" по Днепру. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни 3-х человек, еще 15 ранены", - написал глава областной военной администрации Резниченко.
Он отметил, что масштабы разрушений выясняются.
Напомним, в городе Кременчуг Полтавской области вечером, 15 июня, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.