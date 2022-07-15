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В Кременчуге раздались взрывы, - глава Полтавской ОВА
В городе Кременчуг Полтавской области вечером, 15 июня, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.
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Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"В Кременчуге раздались взрывы. Детали позже", - написал Лунин.
Ранее в Полтавской области была объявлена воздушная тревога.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в Николаеве утром 15 июля прогремели мощные взрывы. Оккупанты попали по двум университетам в городе. В результате обстрелов ранены двое человек.