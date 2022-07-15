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В Кременчуге раздались взрывы, - глава Полтавской ОВА

ракетный удар, война в Украине, Кременчук

 В городе Кременчуг Полтавской области вечером, 15 июня, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. 

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. 

"В Кременчуге раздались взрывы. Детали позже", - написал Лунин.

Ранее в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. 

Напомним, в Николаеве утром 15 июля прогремели мощные взрывы. Оккупанты попали по двум университетам в городе. В результате обстрелов ранены двое человек.

Автор:
Анастасия Перцева