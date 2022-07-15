В Николаеве прогремело более десяти мощных взрывов

В Николаеве утром 15 июля прогремели мощные взрывы. Оккупанты попали по двум университетам в городе.

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Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

"Больше 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве. Воздушная тревога продолжается! Не выходите из домов и укрытий! Всю важную информацию сообщу позже", - написал он.

"Сегодня Россия-террорист атаковала 2 крупнейших университета в Николаеве. По меньшей мере 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование", - сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В то же время, по словам мэра города Александра Сенкевича, в результате обстрелов ранены двое человек.

"У нас сегодня ракетами ударили по двум университетам. По пединституту по старому и по НКИ... Всего было два университета по кораблестроению на постсоветском пространстве: наш, Николаевский, и Петербургский. Вот мне интересно: они заблокировали порты, заблокировали море, сейчас уничтожают кораблестроительный университет. Единственный, который есть в принципе... Как бы отреагировали они, если бы по Питеру сейчас прилетело 5 ракет?" - рассказал глава Николаевской ОВА.

Отметим, 14 июля российские оккупационные войска снова обстреливали гражданские объекты Николаева. По областному центру выпущено 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300.