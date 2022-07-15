У Миколаєві прогриміло понад десять потужних вибухів

У Миколаєві вранці 15 липня пролунали сильні вибухи.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє мер міста Олександр Сенкевич.

"Понад 10 потужних вибухів прогриміло в Миколаєві. Повітряна тривога триває! Не виходьте з будинків та укриттів! Всю важливу інформацію повідомлю пізніше", - написав він.

"Сьогодні Росія-терорист атакувала 2 найбільші університети в Миколаєві. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту", - повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У той же час, за словами мера міста Олександра Сенкевича, внаслідок обстрілу поранено двох людей.

Зазначимо, 14 липня російські окупаційні війська знову обстрілювали цивільні об'єкти Миколаєва. По обласному центру випущено 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.