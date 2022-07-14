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Россияне снова обстреляли гражданские объекты Николаева
В ночь на 14 июля 2022 года в Николаеве раздались взрывы. Российские оккупационные войска снова обстреливали гражданские объекты города.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Рашисты снова попали в ряд гражданских объектов. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады", - отметил Сенкевич.
Он также попросил не публиковать фото и видео с обстрелов до появления официальной информации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Детальнее о последствиях обстрелов сообщу вам впоследствии", - призвал мэр.
Напомним, оккупанты утром 13 июля нанесли 28 ударов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Николаевской области.
А днем 12 июля и в ночь на 13 июля не прекращали наносить удары по Николаевской области. В результате в регионе горели поля с зерном, повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.