Россияне обстреляли поля с зерном и частные дома в Николаевской области – один человек погиб

Оккупационные войска Российской Федерации днем 12 июля и в ночь на 13 июля не прекращали наносить удары по Николаевской области. В результате в регионе горели поля с зерном, повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.

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12 июля в 11:35 российские военные нанесли два ракетных удара по селу Баштанка. В результате погибла женщина, разрушена котельная возле строительного магазина, где возник пожар, гаражи и повреждены окна в многоэтажке.

Фото: пресс-служба ГСЧС Фото: пресс-служба ГСЧС Фото: пресс-служба ГСЧС Фото: пресс-служба ГСЧС

В тот же день 12:15 в результате обстрелов села Лиманы Галицыновской громады загорелось местное кладбище.

Ночью оккупанты обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Там повреждений и пострадавших нет. Ближе к утру 13 июля под обстрел попало село Широкое, пострадавших также нет.

Враг продолжает уничтожать украинский урожай пшеницы и других зерновых. В результате атаки в пгт Березнеговатое возникло возгорание поля с пшеницей. 12 июля, в 16:00 зафиксированы обстрелы Шевченковской громады. В результате в селе Заря повреждены жилые дома, а в селе Шевченково загорелись поля с зерновыми.

Уже 13 июля, ориентировочно в 05:03, пгт Березнеговатое снова попало под обстрел. Целью россиян были жилые дома и больница. Информация о повреждениях жилых домов уточняется, данных о пострадавших нет.

Ранее, 10 и 11 июля, россияне также обстреляли поля с урожаем зерна в Николаевской области, где в результате возникли пожары. До этого в Запорожской области оккупанты начали поджигать пшеничные поля, чтобы подорвать продовольственную безопасность Украины.

Напомним, согласно анализу NASA Harvest, примерно 22% сельскохозяйственных земель Украины, в том числе 28% площадей под озимыми и 18% — под яровыми культурами, находятся под контролем оккупантов.