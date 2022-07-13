Росіяни обстріляли поля із зерном та приватні будинки на Миколаївщині – одна людина загинула

Окупаційні війська Російської Федерації вдень 12 липня та в ніч на 13 липня не припиняли завдавати ударів по Миколаївській області. В результаті в регіоні горіли поля із зерном, пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив губернатор Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

12 липня об 11:35 російські військові завдали двох ракетних ударів по селу Баштанка. Внаслідок цього загинула жінка, зруйнована котельня біля будівельного магазину, де виникла пожежа, гаражі та пошкоджені вікна у багатоповерхівці.

Фото: пресслужба ДСНС Фото: пресслужба ДСНС Фото: пресслужба ДСНС Фото: пресслужба ДСНС

Того ж дня 12:15 внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади спалахнув місцевий цвинтар.

Вночі окупанти обстріляли околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Там пошкоджень та постраждалих немає. Ближче до ранку 13 липня під обстріл потрапило село Широке, постраждалих також немає.

Ворог продовжує знищувати український урожай пшениці та інших зернових. Внаслідок атаки у смт Березнегувате виникло загоряння поля з пшеницею. 12 липня, о 16:00 зафіксовано обстріл Шевченківської громади. В результаті в селі Зоря пошкоджено житлові будинки, а в селі Шевченкове спалахнули поля із зерновими.

Вже 13 липня, орієнтовно о 05:03, смт Березнегувате знову потрапило під обстріл. Ціллю росіян були житлові будинки та лікарня. Інформація про пошкодження житлових будинків уточнюється, даних щодо постраждалих немає.

Раніше, 10 та 11 липня, росіяни також обстріляли поля з урожаєм зерна на Миколаївщині, де в результаті виникли пожежі. До цього на Запоріжжі окупанти почали підпалювати пшеничні поля, щоб підірвати продовольчу безпеку України.

Нагадаємо, згідно з аналізом NASA Harvest, приблизно 22% сільськогосподарських земель України, у тому числі 28% площ під озимими та 18% - під ярими культурами, знаходяться під контролем окупантів.