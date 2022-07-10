У Запорізькій області окупанти підпалюють пшеничні поля

На Запоріжжі окупанти підпалюють пшеничні поля, щоб підірвати продовольчу безпеку України. Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Також повідомляється, що продукцію, поцуплену на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, почали помічати на білоруських ринках.

"У Маріуполі окупанти викрадають уцілілі автомобілі мешканців міста. Грабіжники часто використовують евакуатори. Грабіж здійснюють представники окупаційної адміністрації та пов'язані з нею місцеві колаборанти", - сказано в повідомленні.

У Луганській області чоловіків із окупованих міст запрошують на роботу, а за кілька днів замість перших грошей вручають повістку та обманом забирають до російської армії.

У Харківській області так звана адміністрація запровадила "воєнний стан", а також встановила комендантську годину з 20:00 до 06:00. Такі дії робляться задля придушення опору населення.

Нагадаємо, згідно з аналізом NASA Harvest, приблизно 22% сільськогосподарських земель України, у тому числі 28% площ під озимими та 18% - під ярими культурами, знаходяться під контролем окупантів .