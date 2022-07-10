В Запорожской области оккупанты поджигают пшеничные поля, чтобы подорвать продовольственную безопасность Украины. Об этом на своем телеграм-канале сообщает Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны.

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Также сообщается, что продукцию, сворованную на временно оккупированных территориях Херсонской области начали замечать на беларуских рынках.

"В Мариуполе оккупанты угоняют уцелевшие автомобили жителей города. Грабители часто используют эвакуаторы. Грабеж осуществляют представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты", - сказано в сообщении.

В Луганской области мужчин из оккупированных городов приглашают на работу, а через несколько дней вместо первых денег вручают повестку и обманом забирают в российскую армию.

В Харьковской области, так называемая администрация ввела "военное положение", а также установила комендантский час с 20:00 до 06:00. Такие действия предпринимаются для подавления сопротивления населения.

Напомним, согласно анализу NASA Harvest, примерно 22% сельскохозяйственных земель Украины, в том числе 28% площадей под озимыми и 18% — под яровыми культурами, находятся под контролем оккупантов.