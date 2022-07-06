РФ контролирует более 20% сельхозугодий Украины: данные спутниковых снимков NASA

Согласно анализу NASA Harvest, примерно 22% сельскохозяйственных земель Украины, в том числе 28% площадей под озимыми и 18% — под яровыми культурами, находятся под контролем оккупантов.

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Об этом сообщает портал SciTechDaily.

"Мировая житница находится в состоянии войны. Мы находимся на начальной стадии продолжающегося продовольственного кризиса, который, вероятно, так или иначе затронет каждую страну и человека на Земле", — сказал директор программы НАСА Harvest Инбал Беккер-Решеф.

Он подчеркнул, что до войны Украина обеспечивала 46% мирового экспорта подсолнечного масла, 9% экспорта пшеницы, 17% ячменя и 12% кукурузы на мировых рынках. Последние несколько месяцев этот поток продовольствия уменьшился.

С марта по июнь 2022 года Украине удалось экспортировать лишь 7% годового экспорта. В то же время около 18,5 млн т зерновых, предназначенных для экспорта, остаются заблокированными в Украине. Чтобы решить эту проблему Украина ведет переговоры о морском экспорте зерна с Турцией и лично с генсеком ООН.

В частности, Турция намерена интенсифицировать переговорный процесс по открытию коридоров для вывоза зерна из Украины по Черному морю и достичь результата в течение 7-10 дней.