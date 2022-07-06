"Укрзализныця" может получить $200 млн от Всемирного банка для наращивания экспорта зерна

Всемирный банк может предоставить "Укрзализныце" $200 млн для развития пропускной способности экспорта зерна. Компания предварительно договорилась с банком о финансировании проектов.

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Об этом сообщил председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Камышин.

По его словам, вопрос о финансировании УЗ обсуждался на конференции Ukraine Recovery Conference 2022 в Лугано.

"Предварительно договорились с Всемирным банком о $200 млн финансирования наших проектов по развитию пропускной способности экспорта зерна", – отметил Камышин.

Отметим, сейчас аграрии вынуждены экспортировать зерновые и масличные культуры через наземные и речные пути сообщения с европейскими странами с последующей перегрузкой в ​​европейских портах Балтийского и Черного морей.

Пропускная способность наземных и речных переходов существенно ограничена. В частности, ранее Украина могла экспортировать через морские порты 6-7 млн ​​т зерна ежемесячно, а показателя экспорта через все автомобильные, железнодорожные и речные пути достигли только 1,5 млн т в мае 2022 года.

При этом, Министерство инфраструктуры поддержало предложение "Укрзализныци" провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов.

В тоже время, Украинская зерновая ассоциация просит Кабмин ввести мораторий на повышение тарифов, аргументируя это тем, что отечественный АПК понесет огромные убытки.