"Укрзализныця" перезапускает поезд "Интерсити+" Дарница - Львов по новому-старому маршруту

"Укрзализныця" с 9 июля назначает поезд "Интерсити+" №743/744 Дарница - Львов. Как говорится в сообщении госкомпании, он будет отправляться со станции Дарница на левом берегу Киева по четвергам и субботам в 12:27 и прибывать во Львов в 22:03.

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В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться по пятницам и воскресеньям в 7:08 и прибывать на станцию Дарница в 16:08. На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Киев-Пассажирский, Святошино, Коростень и Дубно. На маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.

Билеты уже доступны для приобретения в кассах вокзалов, в чат-боте "Укрзализныци" в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger и на сайте booking.uz.gov.ua.

Добавим при этом, что согласно официальному расписанию УЗ (которое, однако, из-за войны не всегда соответствует реальной картине), этот поезд курсировал 1-19 июня как ночной, причем по другому маршруту - через Казатин, Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Из Дарницы он отправлялся в 19:49, прибывая во Львов в 6:00.

В обратном направлении поезд отправлялся (соответственно со 2 по 20 июня) в 7:00, прибывая на станцию Дарница в 16:57. С 1/2 сентября 2022 года такой маршрут по состоянию на данный момент также значится в расписании, хотя обновленных данных в нем еще нет.

Отметим, что до войны поезд №743/744 Дарница-Львов ходил именно через Коростень и Дубно, однако эта линия во время российского военного наступления и оккупации части Киевской области получила разрушения. В частности, был разрушен мост через реку Ирпень в одноименном городе. Восстановить его и запустить движение электричек УЗ удалось в начале мая.

Источник фото: ua.depositphotos.com