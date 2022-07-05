"Укрзалізниця" перезапускає поїзд "Інтерсіті+" Дарниця - Львів за новим-старим маршрутом

"Укрзалізниця" з 9 липня призначає поїзд "Інтерсіті+" №743/744 Дарниця — Львів. Як йдеться у повідомленні держкомпанії, він вирушатиме зі станції Дарниця на лівому березі Києва по четвергах та суботах о 12:27 та прибуватиме до Львова о 22:03.

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У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд вирушатиме по п'ятницях та неділях о 7:08 і прибуватиме до станції Дарниця о 16:08. На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Київ-Пасажирський, Святошин, Коростень та Дубно. На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

Квитки вже доступні для придбання у касах вокзалів, у чат-боті "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger та на сайті booking.uz.gov.ua.

Додамо при цьому, що згідно з офіційним розкладом УЗ (який, однак, через війну не завжди відповідає реальній картині), цей поїзд курсував 1-19 червня як нічний та за іншим маршрутом - через Козятин, Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. З Дарниці він відправлявся о 19:49, прибуваючи до Львова о 6:00.

В зворотному ж напрямку поїзд вирушав (відповідно з 2 по 20 червня) о 7:00, прибуваючи на станцію Дарниця о 16:57. Натомість 1/2 вересня 2022 року такий маршрут станом на зараз також значиться у розкладі, хоча оновлених даних у ньому ще нема.

Зазначимо, що до війни поїзд №743/744 Дарниця — Львів ходив саме через Коростень та Дубно, однак ця лінія під час російського військового наступу та окупації частини Київської області отримала руйнування. Зокрема, було зруйновано міст через річку Ірпінь в однойменному місті. Відновити його та запустили рух електричок УЗ вдалося на початку травня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com