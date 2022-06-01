В поїзді Інтерсіті+ знову запрацював дитячий кінотеатр. Такий поїзд ходитиме з Києва до Вінниці та Чернігова, а доступ до кінотеатру матимуть всі маленькі пасажири, незалежно від класу місць.

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Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Зазначається, що такий поїзд був запущений буквально за два дні до початку війни, і встиг зробити лише один рейс. Але кінотеатр довелось демонтувати, щоб дати більше місця для пасажирів, що евакуюються.

"Тепер, на дев’яносто восьму добу спротиву України російській агресії, ми відновили функціонування кінотеатру. Поки наші захисники борються на передовій за саме існування нашої держави - ми боремось за комфорт та спокій наших найменших пасажирів, і плануємо робити це надалі", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що поїзд Інтерсіті+ з дитячим кінотеатром ходитиме з Києва до Вінниці та Чернігова, а доступ до кінотеатру матимуть всі маленькі пасажири, незалежно від класу місць.

Нагадаємо, вперше за два роки "Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення між Києвом та Черкасами та з 8 червня запускає регіональний потяг, який курсуватиме шість днів на тиждень.