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"Укрзалізниця" запускає новий поїзд до Польщі

"Укрзалізниця" запускає новий поїзд до Польщі

"Укрзалізниця" призначає нічний поїзд № 53/54 Київ – Перемишль. Курсувати він розпочне з 11 червня.

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Про це повідомляє прес-служба "УЗ".

Потяг вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21.

У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 та прибуватиме до Києва о 09:21.

Пасажири вказаного рейсу матимуть зручну пересадку на потяги, що курсують до інших міст Польщі та Австрії.

Після прибуття о 07:21 у Перемишль можна пересісти о 10:21 на поїзд Інтерсіті № 105 Перемишль – Відень – Грац.

Також можна зручно пересісти на поїзд Інтерсіті № 3804 Перемишль — Щецін, який курсує, зокрема, через міста Краків, Катовіце, Вроцлав, Зелена Гура, Щецін.

У зворотному напрямку можна скористатися поїздами, що курсують Польщею та Австрією, для пересадки на поїзд № 54/53 Перемишль – Київ.

Потяг № 104 Грац — Відень — Перемишль вирушає о 05:26 із Граца та о 08:10 з Відня та прибуває до Перемишля о 17:03.

Потяг № 73104 Вроцлав - Перемишль вирушає о 09:10 та прибуває до Перемишля о 16:59. Він робить зупинки, зокрема, у Кракові, Тарнуві та Дембіці.

Нагадаємо, з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків для українців для поїздок Польщею. З першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду тільки на маршрутах з та в такі міста: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Інші правила безкоштовного використання залізницею Польщі залишаються для українців незмінними.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” запускає електропоїзд Skoda за маршрутом Чернігів – Київ – Чернігів та продовжує маршрут поїзда сполученням Чернігів – Київ до Вінниці.

А з 1 червня "УЗ" повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів - Чернівці.

Автор:
Світлана Манько