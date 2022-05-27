"Укрзализныця" запускает новый поезд в Польшу

"Укрзализныця" назначает ночной поезд № 53/54 Киев — Перемышль. Курсировать он начнет с 11 июня.

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Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

Поезд будет отправляться с 11 июня из Киева в 19:48 и прибывать в Перемышль на следующий день в 07:21.

В обратном направлении поезд начнет курсировать с 12 июня, отправиться в 18:39 и прибывать в Киев в 09:21.

Пассажиры указанного рейса будут иметь удобную пересадку на поезда, которые курсируют в другие города Польши и Австрии.

По прибытии в 07:21 в Перемышль можно пересесть в 10:21 на поезд Интерсити № 105 Перемышль — Вена — Грац.

Также можно удобно пересесть на поезд Интерсити № 3804 Перемышль — Щецин, курсирующий, в частности, через города Краков, Катовице, Вроцлав, Зеленая Гура, Щецин.

В обратном направлении можно воспользоваться поездами, курсирующими Польшей и Австрией, для пересадки на поезд № 54/53 Перемышль — Киев.

Поезд № 104 Грац — Вена — Перемышль отправляется в 05:26 из Граца и в 08:10 из Вены и прибывает в Перемышль в 17:03.

Поезд № 73104 Вроцлав - Перемышль отправляется в 09:10 и прибывает в Перемышль в 16:59. Он делает остановки, в частности, в Кракове, Тарнуве и Дембице.

Напомним, с 1 июня изменяются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок Польшей. С первого дня лета пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в такие города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

Другие правила бесплатного использования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными.

Напомним, “Укрзализныця” запускает электропоезд Skoda по маршруту Чернигов – Киев – Чернигов и продлевает маршрут поезда сообщением Чернигов – Киев до Винницы.

А с 1 июня "УЗ"возвращает поезд № 816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы.