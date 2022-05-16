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"Укрзализныця" с июня возвращает "Прикарпатский экспресс" Львов – Черновцы
Билеты можно будет приобрести онлайн и в кассах.
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С 1 июня "УЗ" возвращает поезд № 816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В "УЗ" рассказали, что отправление поезда из Львова в 07:45, а прибытие в Черновцы в 13:25.
"Обратно, из Черновцов, отправление в 15:30, прибытие во Львов в 21:15. Поезд будет курсировать с остановками на станциях Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя, Снятын", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Билеты будут доступны онлайн и в кассах.
Напомним, что СБУ сообщила чиновнику "Укрзализныци" о подозрению в госизмене.