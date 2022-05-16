"Укрзализныця" с июня возвращает "Прикарпатский экспресс" Львов – Черновцы

Билеты можно будет приобрести онлайн и в кассах.

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С 1 июня "УЗ" возвращает поезд № 816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "УЗ" рассказали, что отправление поезда из Львова в 07:45, а прибытие в Черновцы в 13:25.

"Обратно, из Черновцов, отправление в 15:30, прибытие во Львов в 21:15. Поезд будет курсировать с остановками на станциях Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя, Снятын", - говорится в сообщении.

Билеты будут доступны онлайн и в кассах.

Напомним, что СБУ сообщила чиновнику "Укрзализныци" о подозрению в госизмене.