СБУ сообщила чиновнику "Укрзализныци" о подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене начальнику железнодорожной станции “Южнодонбасская”, который, по данным следствия, в марте перешел на сторону оккупантов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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"По данным следствия, в марте 2022 года начальник станции "Южнодонбасская" структурного подразделения "Станция Волноваха" регионального филиала "Донецкая железная дорога" АО "Укрзалізниця" перешел на сторону государства-агрессора. Согласившись с предложением оккупационных властей РФ, он занял аналогичную должность в структуре псевдоминистерства транспорта "ДНР", — сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе сотрудничества подозреваемый активно помогает врагу в проведении подрывной деятельности против Украины.

Он лично контролирует проведение ремонтных работ на территории станции, которая получила повреждения во время боевых действий, с целью скорейшего восстановления железнодорожного сообщения между временно оккупированной территорией Донецкой области и России.

Такие действия направлены на дальнейшую переправку военной техники и личного состава вражеской армии для проведения наступательных действий против Вооруженных Сил Украины.

Напомним, следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве сообщили о подозрении в государственной измене заместительнице начальника Купянского райотдела полиции Харьковской области Наталье Шевченко