Замначальника полиции Купянска получила подозрение в госизмене: что ей вменяют

Следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве сообщили о подозрении в государственной измене заместительнице начальника Купянского райотдела полиции Харьковской области Наталье Шевченко. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, опубликовавшая также текст подозрения.

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Отмечается, что подполковник полиции с 27 февраля "по личным мотивам" добровольно и умышленно нарушила присягу полицейского и перешла на сторону врага в период вооруженного конфликта, согласившись на сотрудничество с российскими оккупантами.

"По требованию представителей ВС РФ она организовала и обеспечила беспрепятственное перемещение военной техники и личного состава ВС РФ по Купянску в сопровождении служебных автомобилей отделения полиции. Кроме того, подполковник полиции лично сопровождала главную колонну военной техники оккупантов которая следовала по Купянску", - говорится в сообщении.

При этом на момент совершения преступления Шевченко в УК еще не были введены статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству-агрессору), и ей вменяют именно часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса (госизмена) в редакции, действовавшей до 3 апреля.

Напомним, что еще 28 февраля сообщение о подозрении в госизмене получил мэр Купянска Геннадий Мацегора. Он стал первым главой муниципалитета, заподозренным в таком деянии из-за помощи российским войнным в ходе их вторжения в Украину.

При этом сам Мацегора, объясняя свои действия в видеообращении, рассказал, что пошел на переговоры с представителями российских войск в сопровождении Шевченко. Те, в свою очередь, убедили мэра и представительницу полиции, что их заход в город никак не отразится на его жизнедеятельности, и их решили пустить.

Отметим также, что недавно подозрение в госизмене и коллаборационизме получил и мэр Балаклеи Харьковской области Иван Столбовой.