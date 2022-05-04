Старосту оккупированного поселка под Харьковом подозревают в госизмене

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области сообщилостаросте поселка Казачья Лопань Дергачевской общины Людмиле Вакуленко о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса). Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура,

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Женщина перешла на сторону врага и проводит работу по налаживанию поставок так называемой "гуманитарной помощи" из РФ и освещает это в российских СМИ. Кроме того, женщина вербует из числа местного населения лиц, которые могут работать в интересах агрессора", - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что другой житель расположенного у российской границы поселка по имени Максим Губин добровольно занял должность "исполняющего обязанности главы временной администрации".

По данным украинских правоохранителей, он, в частности, способствует переподключению коммуникаций поселка к линиям РФ и передает в управление агрессора хозяйственные предприятия.

Мужчине также вменяют часть 2 статьи 111 УК, но еще и часть 5 статьи 111-1 (добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на оккупированной территории).

Напомним также, что ранее сообщалось о расследовании госизмены бывшего мэра оккупированного Изюма Харьковской области и двух действующих депутатов Изюмского городского совета. До этого, еще в самом начале войны, было сообщено о подозрении в госизмене мэру Купянска Харьковской области Геннадию Мацегоре, согласившемуся пустить российских военных в город.