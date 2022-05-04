Старосту окупованого селища під Харковом підозрюють у держзраді

Управління Служби безпеки України в Харківській області повідомило старості селища Козача Лопань Дергачівської громади Людмилі Вакуленко про підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу). Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура,

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"Жінка перейшла на бік ворога. Вона проводить роботу з налагодження поставок так званої "гуманітарної допомоги" з РФ та висвітлює це в російських ЗМІ. Крім того, жінка вербує з числа місцевого населення осіб, які зможуть працювати в інтересах агресора", - заявили у відомстві.

Повідомляється також, що інший мешканець розташованого біля російського кордону селища на ім'я Максим Губін добровільно обійняв посаду "виконувача обов'язків голови тимчасової адміністрації".

За даними українських правоохоронців, він, зокрема, сприяє перепідключенню комунікацій селища до ліній РФ і передає в управління агресора господарські підприємства.

Чоловіку також інкримінують частину 2 статті 111 КК, але також і частину 5 статті 111-1 (добровільне зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, в незаконних органах влади на окупованій території).

Нагадаємо також, що раніше повідомлялося про розслідування держзради колишнього мера окупованого Ізюму Харківської області та двох чинних депутатів Ізюмської міської ради. До цього, ще на самому початку війни, було повідомлено про підозру в держзраді меру Куп'янська Харківської області Геннадію Мацегорі, який погодився пустити російських військових у місто.