Двоє депутатів Ізюмської міськради та колишній мер перейшли на бік Росії - ДБР

Державне бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом державної зради (стаття 111 Кримінального кодексу) колишнього мера Ізюма Харківської області, двох чинних депутатів Ізюмської міської ради, а також ще одного громадянина, який був співробітником поліції. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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"Встановлено, що зловмисники перейшли на бік ворога та почали допомагати окупаційним військам. Вони "зливають" інформацію про розташування військ ЗСУ, місцевих активістів, підприємців, учасників тероборони та членів їхніх сімей", - сказано у ньому.

Також встановлено, що ці особи активно займаються дезінформацією місцевого населення, зокрема тиражують фейки про нібито здачу українською владою Києва, Харкова та Ізюма, закликаючи місцевих жителів до співпраці із загарбниками.

Зазначимо, що раніше в п'ятницю було опубліковано відеозвернення мера Ізюма Валерія Марченка, в якому той заявив, що на сторону російських окупаційних військ, які зайняли північні райони міста, перейшли депутати міськради Анатолій Фомічевський та Юрій Козлов, екс-мер Олександр Божков та екс-працівник міліції Владислав Соколов.

"Вони ходять по бомбосховищах, по підвалах, де ховаються люди, розповідають, що Київ здано, Харків здано, Ізюм здали, треба співпрацювати з російськими окупантами, під приводом гуманітарної допомоги збирають персональні дані, списки людей, що залишилися в місті, передають списки активістів, тероборони окупантам, розповідають небилиці про те, що ми за допомогою росіян відновлюватимемо електроенергію та воду", - заявив він.

Марченко пообіцяв покарання для колаборантів "вже найближчим часом" та звернувся до правоохоронних органів із закликом покарати цих людей "за законами воєнного часу".

Нагадаємо також, що раніше було повідомлено про підозру в держзраді меру Куп'янська Харківської області Геннадію Мацегорі, який погодився пустити російських військових у місто. Крім того, були відкриті справи про держзраду проти голів селищних громад Луганської області, зайнятих російськими військами, - Міловської, Марківської та Станично-Луганської.

Зазначимо при цьому, що напередодні Верховна Рада ввела до Кримінального кодексу нову статтю 111-2 - "Пособництво державі-агресору". Однак поки що закон не набув чинності і навіть не підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Раніше, 3 березня, Рада ухвалила два закони щодо боротьби з колабораціонізмом. Зокрема, до Кримінального кодексу було введено статтю 111-1 "Колабораційна діяльність". 14 березня їх підписав Зеленський.