СБУ запідозрила у держзраді двох чиновників зі Сміли: "планували перейти на бік ворога"

Управління Служби безпеки України в Черкаській області розслідує провадження за частиною 1 статті 111 (державна зрада) щодо двох чиновників у місті Сміла Черкаської області. Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

"Двох зрадників СБУ викрила також у місті Сміла. Посадовці місцевих органів влади планували перейти на бік ворога та допомагати загарбникам. Наразі триває слідство, їм загрожує 15 років позбавлення волі. СБУ нагадує, що державна зрада – один із найтяжчих злочинів. І кожен зрадник буде покараний!" - заявили у відомстві.

В обласному управлінні також заявляють, що чиновники "з нетерпінням чекали війська РФ на Черкащині Посадовці місцевих органів влади хотіли перейти на бік ворога та допомогти в реалізації експансії РФ нашої країни". При цьому жодних подробиць щодо діяльності фігурантів у СБУ не повідомляють.

Нагадаємо також, що раніше повідомлялося про розслідування можливої держзради голів двох селищних громад Луганської області – Міловської та Марківської, зайнятих російськими військами. Крім того, у цьому запідозрили і голову Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації.

Крім цього, було повідомлено про підозру в держзраді меру Куп'янська Харківської області Геннадію Мацегорі, який погодився раніше пустити російських військових у місто.

Проте, на відміну від згаданих місцевостей, Сміла, як і вся Черкаська область, на сьогодні залишається під контролем України. Зазначимо, що це вже не перше повідомлення про переслідування за підозрою в держзраді місцевих українських чиновників на підконтрольній території: так, раніше голова Харківської обладміністрації Олег Синегубов заявляв про затримання мера міста Південне Харківської області, яке досі під контролем України.

Більше того, напередодні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про вбивство мера Кремінної Луганської області Володимира Струка, який раніше був депутатом Верховної Ради, а також головою селища Ювілейне (передмістя Луганська).

При цьому Геращенко схвалив вбивство мера, якого "судячи з усього, розстріляли невідомі патріоти", оскільки той, за його словами, був "зрадником", "відкритим сепаратистом", а "в останній тиждень активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та ЛНР, збирав депутатів з цього приводу".