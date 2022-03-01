"Надали допомогу окупантам": голів двох громад Луганської області запідозрили у держзраді

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальні провадження щодо голів Марківської та Міловської селищних громад Луганської області за фактом державної зради (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу).

Як йдеться у повідомленні відомства, встановлено, що голови територіальних громад навмисне вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України.

"Представники влади перейшли на бік країни-агресора Російської Федерації та в умовах воєнного стану надали представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", — сказано у ньому.

У прокуратурі нагадують, що санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без неї.

Главою Марківської громади є Ігор Дзюба. На останніх виборах у 2020 році він балотувався як самовисуванець, причому до цього очолював Марківську селищну раду ще з 2006 року (з перервою у 2018-2019 роках, коли очолював Марківську районну адміністрацію).

Ігор Дзюба

Головою Міловської громади є Олег Савченко, обраний на виборах 2020 року від "Опозиційної платформи – За життя". Раніше він жодних посад не обіймав, у виборчій документації на виборах-2020 значився як безробітний.

Олег Савченко

Території створених у 2020 році цих двох об'єднаних громад повністю відповідають колишнім Марківському та Міловському районам Луганської області, нині вони входять до укрупненого Старобільського району.

Селище Мілове широко відоме тим, що кордон із Росією тут пролягає прямо головною вулицею населеного пункту, з іншого боку якої знаходиться російське селище Чорткове.

Нагадаємо також, що напередодні було повідомлено про підозру в держзраді меру Куп'янська Харківської області Геннадію Мацегорі, який погодився пустити російських військових у місто для, як сам він заявляв, недопущення його руйнування та загибелі мирних жителів.

Пізніше в деяких українських ЗМІ поширилася інформація, що його було затримано при тому, що в місті, як заявляв сам мер, не залишилося жодних силових структур, окрім поліції, яка підтримує його дії. Вдень 1 березня депутат Верховної Ради Ярослав Железняк заявив у своєму Telegram-каналі, що Куп'янськ нібито знову контролює українську армію. Проте офіційних підтверджень цим подіям поки що немає.

Зазначимо при цьому, що раніше аналогічне рішення не чинити опору російським військам і покинути мерію прийняв і виконуючий обов'язки мера зайнятого російською армією Бердянська Запорізької області Олександр Свідло. Проте поки що про реакцію українських правоохоронних органів на це не повідомлялося.