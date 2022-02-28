Бердянськ контролюється російськими військами, але не здається: що відбувається у місті (ВІДЕО)

Станом на ранок понеділка, 28 лютого, Бердянськ на Запоріжжі контролюється російськими військами, місцева влада з ними співпрацювати відмовилася.

Про це повідомляє прес-служба Бердянської районної державної адміністрації.

Російські війська захопили всі адміністративні будівлі міста Бердянськ.

Водночас, частина комунальних служб продовжує працювати.

У ході захоплення міста загинула одна людина (охоронець підприємства "Бердянські жниварки"), ще одна людина отримала поранення.

Як повідомляє Запорізька ОДА, військовослужбовець армії РФ застрелив чоловіка за те, що він не дав йому мобільного телефону, щоб зателефонувати додому до РФ.

"От таким чином виконується так звана "військова операція", метою якої є "захист українців, жертв знущань та геноциду", - йдеться у повідомленні.

В ОДА зазначили, що доказами мародерств та грабіжницьких дій РФ є відео з камер магазинів, заправок, камер місцевих мешканців. Вони всі знаходяться у відкритому доступі до соцмереж.

Як повідомили Delo.ua місцеві жителі, у місті пошкоджено телевізійну вежу, тому телебачення відсутнє. У деяких районах міста немає води.

Але бердянці не здаються, вони вийшли до будівлі міської ради та співають гімн України біля танків російських оккупантів. Як видно із відео, на будівлі міської ради український прапор.

Як повідомляє бердянська мерія, на даний момент такий список продуктових магазинів, включаючи невеликі торгові точки:

Гора:

М'ясокомбінат (вул. Орджонікідзе)

Грація (вул. Піонерська)

Іриска (Мелітопольське шосе, біля друкарні)

Магазин Лимон

Зірочка (Азмол та Гора)

Хлібодар (вул. Піонерська)

Торговий ряд (вул. Орджонікідзе)

Бердянські ковбаси (вул. Орджонікідзе)

Медсанчастина магазин (вул. Кабельників)

АКЗ:

Овочевий та маленький продуктовий магазин (вул. Ялтинська – Мелітопольське шосе)

8 березня:

Магазин "Мікс" (Петровський шлях)

Слобідка:

Оріон

Колонія:

Ларьок "Хлібодар"

Супермаркет "ТРЕШ"

Військове містечко:

Бердянські ковбаси

Хлібна скринька

Центр:

Грація

Готується до відкриття після 10:00 супермаркет АТБ на Східному проспекті, район Горбатого мосту.