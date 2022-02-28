Бердянск контролируется российскими войсками, но не сдается: что происходит в городе (ВИДЕО)

По состоянию на утро понедельника, 28 февраля, Бердянск в Запорожской области контролируется российскими войсками, местная власть с ними сотрудничать отказалась.

Об этом сообщает пресс-служба Бердянской районной государственной администрации.

Российские войска захватили все административные здания в городе Бердянск.

В то же время часть коммунальных служб продолжает работать.

В ходе захвата города погиб один человек (охранник предприятия "Бердянские жатки"), еще один человек получил ранения.

Как сообщает Запорожская ОГА, ввоеннослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ.

"Вот таким образом выполняется так называемая "военная операция", целью которой является "защита украинцев, жертв издевательств и геноцида", — говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что доказательствами мародерств и грабительских действий РФ являются видео с камер магазинов, заправок, камер местных жителей. Они все находятся в открытом доступе в соцсетях.

Как сообщили Delo.ua местные жители, в городе повреждена телевизионная вышка, поэтому телевидение отсутствует. В некоторых районах города отсутствует вода.

Но бердянцы не сдаются, они вышли к зданию городского совета и поют гимн Украины возле танков российских окупантов. Как видно из видео, на здании городского совета украинский флаг.

Как сообщает бердянская мэрия, на данный момент такой список продуктовых магазинов, включая небольшие торговые точки:

Гора:

Мясокомбинат (ул. Орджоникидзе)

Грация (ул. Пионерская)

Ириска (Мелитопольское шоссе, возле типографии)

Магазин Лимон

Зiрочка (Азмол и Гора)

Хлебодар (ул. Пионерская)

Торговый ряд (ул. Орджоникидзе)

Бердянские колбасы (ул. Орджоникидзе)

Медсанчасть магазин (ул. Кабельщиков)

АКЗ:

Овощной и маленький продуктовый магазин (ул. Ялтинская - Мелитопольское шоссе)

8 марта:

Магазин "Микс" (Петровский шлях)

Слободка:

Орион

Колония:

Ларек "Хлебодар"

Супермаркет "ТРЭШ"

Военный городок:

Бердянские колбасы

Хлебный ларек

Центр:

Грация

Готовится к открытию после 10.00 супермаркет АТБ на Восточном проспекте, район Горбатого моста.