Мер Куп'янська, який пустив у місто російських військових, отримав підозру в держзраді (ДОКУМЕНТ)

Управління Служби безпеки України в Харківській області та Харківська обласна прокуратура оголосили про підозру меру Куп'янська Геннадію Мацегорі у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України особою, яка є представником влади, та у державній зраді (частина 2 статті 110, частина 1 статті 111 Кримінального кодексу).

Як зазначають у відомстві, 27 лютого міський голова звернувся до командування Збройних сил Російської Федерації, яке незаконно розташоване на території Куп'янська, з пропозицією про надання підтримки та матеріального забезпечення під час перебування російських військових на території міста.

За даними слідства, мер забезпечив військовослужбовців Збройних сил РФ транспортом, житлом, пальним та їжею на час їхнього перебування.

"Міський голова діяв умисно, з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в інтернеті. Внаслідок вчинення таких дій територія міста Куп’янськ вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України", — зазначають у прокуратурі.

Мацегора став мером за результатами чергових виборів у жовтні 2020 року, набравши 4,2 тисячі (35,2%) голосів. Він балотувався від "Опозиційної платформи – За життя", а раніше обіймав посаду заступника мера.

Нагадаємо, що 27 лютого мер Куп'янська опублікував на сторінці міськради відео, в якому заявив, що на телефон чергової частини поліції, розміщеної в будівлі мерії після руйнування її будівлі, о 7:30 надійшов дзвінок від командира батальйону російських військ, який запропонував переговори під загрозою штурму міста "з усіма наслідками".

За словами Мацегори, він, щоб уникнути жертв і руйнувань, прийняв рішення піти на переговори разом із заступником начальника Куп'янського райвідділу поліції Наталією Шевченко, під час яких був переконаний у тому, що захід російських військових ніяк не позначиться на життєдіяльності міста.

"Чотири дні тому місто залишили всі — СБУ, прокуратура, військкомат, загін тероборони. Ми залишилися самі — я зі своїми підлеглими і райвідділ поліції, який до останнього моменту перебував і перебуває поруч зі мною і в міру сил стежить за порядком у місті. Я ухвалив це рішення. Рішення за мною. Відповідальність за все, що відбувається в місті лежить на мені", — наголосив мер, заявивши, що з 28 лютого установи міста працюватимуть у звичайному режимі.

При цьому він попередив, що російські війська в Куп'янську не варто провокувати, оскільки ті відреагують "належним чином" і "всі провокації позначаться на нас". Мацегора також закликав мешканців виходити з підвалів та бомбосховищ та пообіцяв інформувати, якщо загроза бомбардувань виникне.

28 лютого мер знову випустив відеозвернення, в якому наголосив, що ухвалив згадане рішення аби не допустити бойових дій, і його підтримав депутатський корпус та його команда.

При цьому, за словами Мацегори, у Куп'янську завдяки цьому немає людських жертв, збережено інфраструктуру, у будинках є світло, тепло та вода. Міський голова пообіцяв, що продовжить і надалі займатися всіма комунальними питаннями, однак вирішив залишити будівлю мерії.

"Ми не працюємо з окупаційними військами, а займаємося побутовими питаннями міста. Тому я хочу, щоб ви правильно зрозуміли мої дії вчора і сьогодні... Ми з моєю командою вважаємо неприпустимою зараз роботу на території виконкому, тому що місто зараз не у нашій владі. У мене немає ні військ, ні поліції, ні тероборони. Тому я зі своєю командою, щоб уберегти їх від неприємностей, зберегти їх спокій, зараз покидаю міськвиконком і точково займатимуся роботою комунальних підприємств", — сказав він.

Зазначимо при цьому, що раніше аналогічне рішення покинути мерію прийняв і виконувач обов'язків мера зайнятого російською армією Бердянська Запорізької області Олександр Свідло.

У свою чергу голова Харківської облдержадміністрації Олег Синегубов у понеділок заявив про затримання за підозрою у держзраді мера міста Південне Олександра Брюханова.