Мэр Купянска, пустивший в город российских военных, получил подозрение в госизмене (ДОКУМЕНТ)

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области и Харьковская областная прокуратура объявили о подозрение мэру Купянска Геннадию Мацегоре в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и в государственной измене (часть 2 статьи 110, часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса).

Как отмечают в ведомстве, 27 февраля городской голова обратился к командованию Вооруженных сил Российской Федерации, незаконно расположенным на территории Купянска, с предложением о предоставлении поддержки и материального обеспечения во время нахождения российских военных на территории города.

По данным следствия, мэр обеспечил военнослужащих Вооруженных сил РФ транспортом, жильем, горючим и едой на время их пребывания.

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

"Мэр действовал умышленно, с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в интернете. В результате совершения таких действий территория города Купянск вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины", — указывают в прокуратуре.

Мацегора был избран мэром на очередных выборах в октябре 2020 года, набрав 4,2 тысячи (35,2%) голосов. Он баллотировался от "Оппозиционной платформы - За жизнь", а ранее занимал должность заместителя мэра.

Напомним, что 27 февраля мэр Купянска опубликовал на странице горсовета видео, в котором заявил, что на телефон дежурной части полиции, размещенной в здании мэрии после разрушения ее здания, в 7:30 поступил звонок от командира батальона российских войск, который предложил переговоры под угрозой штурма города "со всеми последствиями".

По словам Мацегоры, он во избежание жертв и разрушений принял решение пойти на переговоры вместе с замначальника Купянского райотдела полиции Натальей Шевченко, в ходе которых был убежден в том, что заход российских военных никак не отразится на жизнедеятельности города.

"Четыре дня назад город оставили все - СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны. Мы остались сами — я со своими подчиненными и райотдел полиции, который до последнего момента находился и находится рядом со мной и по мере сил следит за порядком в городе. Я принял это решение. Решение за мной. Ответственность за все, что происходит в городе лежит на мне", — подчеркнул мэр, заявив, что с 28 февраля учреждения города будут работать в обычном режиме.

При этом он предупредил, что российские войска в Купянске не стоит провоцировать, поскольку те отреагируют "должным образом" и "все провокации отразятся на нас". Мацегора также призвал жителей выходить из подвалов и бомбоубежищ и пообещал информировать, если угроза бомбардировок возникнет.

28 февраля мэр снова выпустил видеообращение, в котором подчеркнул, что принял упомянутое решение, дабы не допустить боевых действий, и оно было поддержано депутатским корпусом и его командой.

При этом, по словам Мацегоры, в Купянске благодаря этому нет человеческих жертв, сохранена инфраструктура, в домах есть свет, тепло и вода. Градоначальник пообещал, что продолжит и далее заниматься всеми коммунальными вопросами, однако решил покинуть здание мэрии.

"Мы не работаем с оккупационными войсками, а занимаемся бытовыми вопросами города. Поэтому я хочу, чтобы вы правильно поняли мои действия вчера и сегодня... Мы с моей командой считаем недопустимой сейчас работу на территории исполкома, так как город сейчас не в нашей власти. У меня нет ни войск, ни полиции, ни теробороны. Поэтому я со своей командой, дабы уберечь их от неприятностей, сохранить их спокойствие, сейчас покидаю горисполком и точечно буду заниматься работой коммунальных предприятий", — сказал он.

Отметим при этом, что ранее аналогичное решение покинуть мэрию принял и исполняющий обязанности мэра занятого российской армией Бердянска Запорожской области Александр Свидло.

В свою очередь глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в понедельник заявил о задержании по подозрению в госизмене мэра города Пивденное Александра Брюханова.