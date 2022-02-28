Мэра Пивденного задержали по подозрению в госизмене

Мэр города Пивденное Харьковской области Александр Брюханов задержан по подозрению в государственной измене.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

По его словам, сегодня, 28 февраля украинские военные провели специальную операцию.

"Задержаны мэр Пивденного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье "Государственная измена". Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет переговоры с врагом!", – написал Синегубов.

Он добавил: "Военные предупреждают, что задержкой они проявили лояльность. Цитата: "Расстреливать будут на месте".

Александр Брюханов был избран мэром Пивденного на местных выборах в октябре 2021 года. Он баллотировался как самовыдвиженец.

Ранее сообщалось, что российские военные в понедельник массировано обстреляли Харьков из "Градов", есть погибшие и раненые.

Под прицельный обстрел попали Государственная пожарно-спасательная часть №22, склады по улице Бучмы и гаражный кооператив.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, комендантский час в Харькове и области начался в три часа дня и продлится до шести утра вторника. Причина этого — большое количество диверсионных групп, которые проникли в город.

Харьков полностью под контролем Вооруженных Сил Украины. ВСУ сдались в плен десятки российских бойцов. Жителей Харьковщины просят быть осторожными, не открывать двери незнакомцам, не помогать российскому агрессору.