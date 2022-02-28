Мера Південного затримали за підозрою у держзраді

Мер міста Південний Харківської області Олександра Брюханова затримано за підозрою в державній зраді.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синегубов.

За його словами, сьогодні, 28 лютого, українські військові провели спеціальну операцію.

"Затримано мера Південного пана Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділу поліції та дільничного інспектора за статтею "Державна зрада". Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє переговори з ворогом!" – написав Синегубов.

Він додав: "Військові попереджають, що затримкою вони виявили лояльність. Цитата: "Розстрілювати будуть на місці".

Олександра Брюханова було обрано мером Південного на місцевих виборах у жовтні 2020 року. Він балотувався від партії "Слуга народу".

Раніше повідомлялося, що російські військові у понеділок масовано обстріляли Харків із "Градів", є загиблі та поранені.

Під прицільний обстріл потрапили Державна пожежно-рятувальна частина №22, склади на вулиці Бучми та гаражний кооператив.

Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, комендантська година у Харкові та області почався о третій годині дня і триватиме до шостої ранку вівторка. Причина цього — велика кількість диверсійних груп, які проникли до міста.

Харків повністю під контролем Збройних Сил України. ЗСУ здалися в полон десятки російських бійців. Жителів Харківщини просять бути обережними, не відчиняти двері незнайомцям, не допомагати російському агресору.