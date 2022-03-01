"Оказали помощь оккупантам": глав двух общин Луганской области заподозрили в госизмене

Луганская областная прокуратура начала уголовные производства в отношении глав Марковской и Меловской поселковых общин Луганской области по факту государственной измены (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса).

Как говорится в сообщении ведомства, установлено, что главы территориальных общин умышленно совершили и продолжают совершать действия, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

"Представители власти перешли на сторону страны-агрессора Российской Федерации и в условиях военного положения оказали представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", — сказано в нем.

В прокуратуре напоминают, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Главой Марковской общины является Игорь Дзюба. На последних выборах в 2020 году он баллотировался как самовыдвиженец, причем до этого возглавлял Марковский поссовет еще с 2006 года (с перерывом в 2018-2019 годах, когда возглавлял Марковскую районную администрацию).

Игорь Дзюба

Главой Меловской общины является Олег Савченко, избранный на выборах 2020 года от "Оппозциионной платформы - За жизнь". Ранее он никаких должностей не занимал, в избирательной документации на выборах-2020 значился как безработный.

Олег Савченко

Территории созданных в 2020 году этих двух объединенных общих полностью соответствуют бывшим Марковскому и Меловскому районам Луганской области, ныне они входят в укрупненный Старобельский район.

Поселок Меловое широко известен тем, что граница с Россией здесь пролегает прямо по главной улице населенного пункта, с другой стороны которой находится российский поселок Чертково.

Напомним также, что накануне было сообщено о подозрении в госизмене мэру Купянска Харьковской области Геннадию Мацегоре, согласившемуся пустить российских военных в город для, как сам он заявлял, недопущения его разрушения и гибели мирных жителей.

Позже в некоторых украинских СМИ распространилась информация, что он был задержан при том, что в городе, как заявлял сам мэр, не осталось никаких силовых структур, кроме полиции, которая поддерживает его действия. Днем 1 марта депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил в своем Telegram-канале, что Купянск якобы снова контролирует украинская армия. Однако официальных подтверждений этим событиям пока нет.

Отметим при этом, что ранее аналогичное решение не оказывать сопротивления российским войска и покинуть мэрию принял и исполняющий обязанности мэра занятого российской армией Бердянска Запорожской области Александр Свидло. Однако пока о реакции украинских правоохранительных органов на это не сообщалось.