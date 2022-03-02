"Слуги народу" пропонують довічне позбавлення волі за держзраду та диверсію у воєнний час

11 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту посилити покарання за державну зраду, встановивши його у вигляді 15-річного або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Відповідний законопроєкт щодо змін до Кримінального кодексу №7116 було внесено до Ради 1 березня.

Крім того, пропонується запровадити жорсткішу відповідальність за здійснення диверсії в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту — також у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також законопроєкт передбачає, що засуджені за держзраду громадяни більше не зможуть розраховувати на повне звільнення від покарання за амністією. У разі прийняття відповідний закон набуде чинності з дня, що настає за днем його опублікування.

На сьогодні покарання за держзраду передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років, а за диверсію – на термін від 10 до 15 років. В обох випадках при цьому можливе уникнення конфіскації майна.

Авторами документу є голова парламентського комітету з правоохоронної діяльності Сергій Іонушас та ще вісім інших нардепів від "Слуги народу", а також депутати Григорій Мамка ("Опозиційна платформа – За життя") та Олександра Устинова ("Голос").

У пояснювальній записці автори вказують, що останніми днями "мають місце випадки вчинення ганебними "громадянами України" підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей", на руйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе економічне чи оборонне значення.

Крім того, такі люди, за словами авторів, роблять і інші дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

"У багатьох випадках вказані дії робляться ними на замовлення (заклики) своїх російських кураторів та задля створення умов панічного настрою серед населення нашої неньки України", - йдеться у документі.

Як вважають депутати, військовий стан потребує максимального посилення відповідальності за злочини таких осіб проти засад національної безпеки України.

При цьому Головне науково-експертне управління Ради висловило зауваження до цього законопроєкту: зокрема, наголошується, що питання неможливості амністії для засуджених за держзраду і без того вже врегульоване і не потребує дублюючої норми законодавства.

Також експерти парламенту незадоволені і пропозицією запровадити можливість довічного позбавлення волі за згадані злочини: вони рекомендують хіба що встановити трохи жорсткішу норму щодо диверсантів — від 12 до 15 років в'язниці.